El 9 de febrero de 1961, la banda de pop rock The Beatles, actuaba por primera vez en The Cavern, un club nocturno de la calle Mathew en el centro de Liverpool. Este espacio se convertiría en el hogar simbólico de los "cuatro de Liverpool" brindando un total de 292 conciertos hasta 1963.

Existe una única filmación de The Beatles en The Cavern, realizada el 22 de agosto de 1962, interpretando un cover de "Some Other Guy", con Pete Best en la batería, unos días antes de ser reemplazado por Ringo Starr.

John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison eran los jóvenes integrantes de una banda que marcaron la historia del rock and pop mundial.

Este mítico club The Cavern tiene un gran significado en la trayectoria de The Beatles, ya que por los recitales en ese lugar, la banda obtuvo un gran reconocimiento y popularidad.

Otras grandes bandas también hicieron sus primeras melodías en este club como The Rolling Stones, Queen, Elton John, The Kinks, The Who, entre otros.

(Fuentes Filo News / Wikipedia)