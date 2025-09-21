Los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; de Australia, Anthony Albanese; y del Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron este domingo el reconocimiento de sus países al Estado de Palestina, un simbólico movimiento que desafía a los gobiernos de Estados Unidos e Israel en vísperas de la Asamblea General de la ONU que comenzará este lunes en Nueva York, donde la situación será tema central.

El anuncio se hizo de forma coordinada entre los tres países y se espera que en las próximas horas se sumen Francia y Portugal.

Con el objetivo de «revivir la esperanza de la paz» para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados, Keir Starmer hizo oficial el anuncio a través de sus redes sociales.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó la decisión y aseguró que “no promueve la paz, sino que desestabiliza aún más la región".

«Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable», dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

De esta manera, Canadá, Australia y el Reino Unido son los tres primeros países pertenecientes al G7 que se unen a los casi 150 miembros de las Naciones Unidas que ya reconocieron un Estado palestino, en una ruptura con la política seguida desde hace tiempo a pesar de la fuerte oposición de Israel y Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro de Canadá dijo que su país «reconoce el Estado de Palestina» y añadió que buscará «la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo, ni supone recompensa alguna por él».

Mark Carney afirmó que buscarán la celebración de elecciones generales en 2026 en las que Hamás «no puede desempeñar ningún papel» y la desmilitarización del Estado palestino.