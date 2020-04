Este miércoles se dieron a conocer los resultados de un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infeccionas y Alergias de EE.UU. que revela que el medicamento contra el coronavirus, remdesivir, de la biofarmacéutica Gilead, cumplió con sus objetivos iniciales.

Dicho informe fue complementado por un informe publicado por la propia compañía, en el que mostraron mejoras en aquellos pacientes de covid-19 que tomaron el medicamento, lo que provocó un efecto positivo en las bolsas de valores de Wall Street y el mundo.

De hecho, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, señaló esta jornada desde la Casa Blanca que el mencionado fármaco muestra "claros" efectos positivos en pacientes que están siendo tratados por el virus.

El director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de EE UU defiende la efectividad de Remdesivir

El estudio de Gilead contempló ensayos clínicos realizados en unos 400 pacientes hospitalizados en estado grave en EE.UU., Italia, Corea del Sur y España, pero los datos no han sido aún contrastados por expertos independientes ni publicados en revistas científicas.

Los datos muestran a 200 enfermos que tomaron la medicina durante 5 días y a 197 que lo hicieron por 10. Los resultados evidenciaron que quienes tomaron menos dosis se recuperaron un día antes que los del otro grupo y que todos recibieron el alta en 14 días.

Sin embargo, el estudio no incluía un tercer grupo de personas que no hubiesen ingerido el fármaco, medida considerada esencial para realizar un ensayo clínico de calidad.

No obstante, en el texto incluyeron la opinión de expertos que señalan que "estos datos son prometedores", expresión también elegida por Anthony Fauci.

Cabe recordar que el remdesivir fue desarrollado originalmente para tratar el ébola, experiencia en la que no probó ninguna utilidad; en cambio, según el fabricante, "se ha mostrado eficaz" bloqueando la replicación del Cov-2 in vitro, y además tendría actividad contra infecciones por coronavirus como el SARS o el MERS o la propia Covid-19 en estudios con animales.

Críticas de médicos

Sin embargo, los datos expuestos por la compañía han sido refutados por una serie de estudios realizados por médicos internacionales, los cuales establecen que el antiviral no aporta ninguna ventaja a las personas enfermas por la pandemia. Uno de ellos fue publicado ayer por la prestigiosa revista médica The Lancet, pocos instantes después de que Gilead diera a conocer el suyo.

A diferencia del de la compañía, dicho informe si fue revisado por expertos independientes e incluyó a pacientes que ingirieron un placebo.

Este estudio -que se realizó en 237 pacientes tratados en China- muestra que el remdesivir no aporta ninguna ventaja. "Aunque parece seguro y bien tolerado, no ha aportado ningún beneficio comparado con el placebo", explicó Bin Cao, médico del Hospital de la Amistad China-Japón, en el comunicado de la publicación. De acuerdo a ese estudio, los pacientes que tomaron el mediacamento no se recuperaron antes que los que tomaban el placebo y la mortalidad en ambos grupos no fue estadísticamente diferente: Un 14% entre los que ingirieron remdisivir y de 13% entre quienes no lo tomaron.

El texto, que fue financiado por instituciones de investigación de China y la Academia Nacional de Ciencias del gigante asiático, si observó que quienes toman el fármaco antes de que pasen 10 días de enfermedad mostraron menos complicaciones y mortalidad, pero la diferencia, 11% con la droga y 15% sin ella, no tiene validez estadística.