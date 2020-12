Vehículos varados en la autopista Kanetsu, en la prefectura de Niigata. La foto, aunque no se note, es a color.

Más de 1.000 personas en Japón se vieron obligadas a pasar la noche en sus automóviles el jueves después de que una nevada récord cubriera diferentes áreas del país.

Los primeros conductores que viajaban por una autopista que conectaba Tokio con Niigata en la costa del mar de Japón encontraron su ruta bloqueada el miércoles por la noche, según informes de los medios.

La cantidad de autos atrapados creció rápidamente el jueves cuando cayeron grandes cantidades de nieve en el centro y norte de Japón. En un momento, la línea de vehículos se extendía por más de 15 km.

Se convocó a miembros de la defensa civil para que proporcionaran alimentos, mantas y combustible a los automovilistas obligados a pasar la noche en sus automóviles.

La agencia meteorológica de Japón dijo que continuarán cayendo fuertes nevadas hasta el viernes en la región y advirtió a los conductores que estén atentos a las carreteras congeladas y las avalanchas.

Las fuertes nevadas en el centro de Japón y a lo largo de la costa norte también cortaron el suministro eléctrico a unos 10.000 hogares, lo que llevó al gobierno a convocar una reunión de emergencia.

La nevada más intensa se centró en las prefecturas de Niigata y Gunma, que tuvieron unos 2 metros de nieve durante tres días, según la emisora pública NHK.

Algunos de los conductores afectados se quejaron por haber sido abandonados en la oscuridad mientras intentaban poner fin al atasco. “Casi no dormía y estaba preocupado porque no tenía absolutamente ninguna información sobre la situación”, dijo a la agencia de noticias Kyodo un hombre que conducía a Tokio desde su casa cerca de Niigata.

Yoshinobu Wakiya, que conducía hacia Tokio, dijo que estuvo atrapado dentro de su automóvil durante 17 horas. “Nunca esperamos que caiga tanta nieve tan rápido”, le dijo al Asahi Shimbun. "Esta era una situación de vida o muerte". Wakiya dijo que no había podido dormir porque tenía que seguir quitando nieve del tubo de escape para evitar que entraran gases potencialmente mortales en su automóvil.

“No he comido desde anoche y no me queda mucha agua”, dijo al periódico. “No tengo ninguna información sobre lo que va a pasar. Estoy agotado. Quiero acostarme y descansar en un futón pronto ".