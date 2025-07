Revelación escalofriante en Air India: el combustible fue cortado antes del impacto

El informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India sobre la caída del vuelo 171 de Air India, ocurrido el 12 de junio, ha desvelado un dato impactante: el suministro de combustible al avión se interrumpió justo antes del accidente. Esta tragedia aérea, que inicialmente se reportó con 279 víctimas mortales, pero que estudios posteriores consolidaron en 260 muertos a bordo y en tierra (241 personas a bordo y 19 en tierra), ocurrió en una zona habitada cerca del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de India, poco después del despegue. El Boeing 787-8 Dreamliner se dirigía de Ahmedabad a Londres cuando se estrelló.

El Corte de Combustible: Un Hallazgo Inesperado

El documento de 15 páginas confirmó que los interruptores de suministro de combustible para los motores del vuelo se movieron de la posición de "marcha" a la de "corte" (cutoff) antes del impacto. Específicamente, los interruptores de corte de combustible del Motor 1 y del Motor 2 pasaron de "RUN" a "CUTOFF" uno tras otro con un intervalo de tan solo 0,1 segundos. Esta acción, cambiar a la posición de "corte", normalmente solo se realiza después del aterrizaje. Los pilotos utilizan estos interruptores para encender, apagar o reiniciar los motores en ciertas emergencias.

Los interruptores de combustible con palanca de bloqueo están diseñados para evitar activaciones accidentales; deben levantarse para desbloquearse antes de accionarse, una medida de seguridad que data de la década de 1950. Fabricados con estándares rigurosos, son altamente confiables y están protegidos por soportes que evitan golpes accidentales. Un investigador de accidentes aéreos señaló que sería "casi imposible accionar ambos interruptores con un solo movimiento de una mano", lo que hace que un despliegue accidental sea improbable.

El Diálogo Misterioso en Cabina

La grabadora de voz de la cabina capturó un momento crítico: se escucha a uno de los pilotos preguntarle al otro por qué había cortado el suministro de combustible. El segundo piloto respondió que él no lo había hecho. La grabación no aclara quién dijo qué. En el momento del despegue, el copiloto era quien manejaba la aeronave mientras el capitán supervisaba.

Este diálogo ha intensificado el misterio. Expertos como Shawn Pruchnicki, exinvestigador de accidentes aéreos, se preguntan por qué se habrían puesto los interruptores en la posición de apagado, ya sea intencional o accidentalmente, sin un problema evidente reportado por los pilotos. Peter Goelz, ex director ejecutivo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), calificó el hallazgo de "muy preocupante" y sugiere que la grabadora de voz de la cabina debe contener mucha más información de la que se ha compartido.

Preguntas Abiertas y la Investigación en Curso

A pesar de la impactante revelación, el informe preliminar no ofreció conclusiones definitivas ni atribuyó responsabilidades por la catástrofe. La investigación está en curso y se ha solicitado información a las distintas partes involucradas. La oficina de investigación declaró que no se habían recomendado medidas para los operadores ni fabricantes de motores del B787-8 y/o GE GEnx-1B, lo que sugiere que no hay problemas técnicos con los motores (GE) ni con la aeronave (Boeing) por ahora. Las muestras de combustible de los tanques de reabastecimiento también resultaron "satisfactorias", descartando la contaminación como causa principal.

Sin embargo, el informe también menciona un Boletín de Información Especial de Aeronavegabilidad (SAIB) de 2018 de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA), que destacaba que algunos interruptores de control de combustible del Boeing 737 se instalaron con la función de bloqueo desactivada. Aunque el mismo diseño de interruptor se usa en el Boeing 787-8 accidentado, Air India no realizó las inspecciones recomendadas ya que era una recomendación y no una directiva obligatoria. Esto ha generado interrogantes sobre la posibilidad de que hubiera un problema con los interruptores, aunque otros expertos lo consideran una posible "distracción". También se plantea la hipótesis de si una unidad de control electrónico del avión podría haber activado los interruptores de corte de combustible sin intervención del piloto.

El avión transportaba 230 pasajeros y 12 tripulantes. De los pasajeros, 169 eran indios, 53 británicos, siete portugueses y uno canadiense, y un pasajero británico logró sobrevivir. Decenas de personas en tierra también resultaron heridas. Antes de embarcar, tanto los pilotos como la tripulación pasaron la prueba de alcoholemia y fueron declarados aptos para volar, habiendo descansado lo suficiente.

El Intento Desesperado y el Trágico Final

Los interruptores volvieron a la posición de "marcha" y los motores parecían estar ganando potencia, pero uno de los pilotos transmitió el mensaje de alerta "MAYDAY MAYDAY MAYDAY". Los controladores de tráfico aéreo intentaron comunicarse, pero ya era demasiado tarde; el avión se estrelló. El vuelo estuvo en el aire menos de 40 segundos, ascendiendo a 190 metros antes de perder los datos de ubicación a los 50 segundos.

La Turbina de Aire de Ram (RAT) del avión se había desplegado, una señal clara de una falla importante de los sistemas. El RAT actúa como generador de emergencia y se despliega automáticamente cuando ambos motores pierden potencia, suministrando energía limitada a los sistemas esenciales de vuelo. El despliegue de la RAT "respalda firmemente la conclusión de que ambos motores habían fallado", según Pruchnicki. Adicionalmente, el tren de aterrizaje se encontraba en la "posición normal de aterrizaje o descenso" (down position) y no se había retraído. Un piloto de Boeing 787 explicó que, en una situación de falla de ambos motores, la tripulación se concentra en la trayectoria de vuelo y la búsqueda de un aterrizaje seguro, sin tiempo para retractar el tren de aterrizaje.

Los investigadores afirman que la tripulación intentó recuperarse, pero todo sucedió demasiado rápido. Los motores se apagaron y luego se volvieron a encender, probablemente reiniciando el motor izquierdo primero, seguido del derecho. Sin embargo, el motor derecho no tuvo tiempo de recuperarse, resultando en un empuje insuficiente, y ya era demasiado tarde.

La clave para resolver este rompecabezas reside en la grabadora de voz de la cabina. Los investigadores necesitan una identificación de voz clara, una transcripción completa con los altavoces etiquetados y una revisión exhaustiva de todas las comunicaciones desde el momento en que el avión fue empujado desde la puerta hasta el momento en que se estrelló. La NTSB recomienda la implementación de grabadoras de video en cabina para situaciones como esta, ya que una vista "por encima del hombro" podría mostrar quién accionó los interruptores de corte.

El accidente del vuelo de Air India sigue siendo uno de los desastres de aviación más desconcertantes del país, con una investigación en curso que busca desentrañar las causas detrás de esta inexplicable interrupción del suministro de combustible en pleno despegue.

