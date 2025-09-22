Este lunes, con la salida de la primera estrella, la comunidad judía de todo el mundo comienza el Rosh Hashaná, la celebración que marca el inicio del calendario hebreo.

La festividad, que se extenderá hasta el 24 de septiembre, invita a una reflexión sobre el período que se cierra y sobre lo previsto para el año que inicia, con jornadas dedicadas a la conexión con la propia espiritualidad. Durante estos tres días, los creyentes harán sonar el Shofar para rememorar la creación de Adán y Eva, de acuerdo a la obligación establecida en la Torá.

El Shofar es un instrumento de viento confeccionado con un cuerno ahuecado que produce un sonido similar al de un trombón, y que opera como un llamado a la introspección y el mejoramiento de la conducta de cara al nuevo año. Además, en esta fecha, la comunidad judía recita oraciones a la luz de las velas y participa de cenas familiares con alimentos tradicionales, como el Jalá Agualá o la manzana con miel.

Con Rosh Hasaná inicia Tishrei, el primer mes del calendario hebreo, que contiene las festividades más importantes para el judaísmo. El 1 de octubre se conmemora Iom Kipur o el Día del Perdón, donde la comunidad reflexiona sobre sus acciones y realiza un ayuno. Luego, a partir del 6 de octubre, se celebra durante 7 días Sucot o la Fiesta de las Cabañas para recordar el camino que recorrieron los antepasados judíos al salir de Egipto.

En vísperas del Año Nuevo 5786 y en diálogo con Infobae, el director general del movimiento Jabad Argentina, Tzvi Grunblatt, relató que Rosh Hasaná “es el día de la creación del hombre por parte de Dios. Entonces, cada año el hombre es juzgado si cumple la misión que Dios le dio en la Tierra. La importancia de todo lo que hace el hombre”.

Por su parte, el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, destacó la importancia de la celebración: “Rosh Hashaná es, por un lado, un día de esperanza y alegría, y por otro, un día de juicio e introspección. Es el día en el que la conciencia de que el mundo es creado, y de que el mundo tiene un plan divino, nos lleva a cada uno de nosotros, en esta jornada sagrada, a preguntarnos tres cosas: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el camino correcto para vivir?”. Además, pidió por el fin del conflicto bélico en Israel: “Renovamos nuestra tefilá para que el Todopoderoso proteja a nuestros hermanos secuestrados, y los devuelva pronto a sus hogares, sanos y libres, junto a sus familias, para que puedan seguir formando parte viva de nuestro pueblo y de su historia”.