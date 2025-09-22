El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este lunes que el "salvataje" para el gobierno de Javier Milei será una medida "amplia y enérgica".

Las declaraciones del funcionario de primera línea del gobierno norteamericano llegaron ante consultas de la prensa, después del mensaje que publicó en su cuenta de X donde expresó que “Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”.

La Agencia Reuters informó que Bessent evitó dar referencias de montos e instrumentos al remarcar que los detalles serán tratados por Milei y su par norteamericano, Donald Trump, en la reunión bilateral del martes en Nueva York.

En el hilo que publicó en sus redes sociales, el titular del Tesoro dijo que el portafolio de alternativas incluye líneas de swap y compras directas de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina que debió vender 1.110 millones de dólares la semana pasada para mantener el precio del dólar en el techo de la banda cambiaria en la previa de las elecciones del 26 de octubre.

"Veremos dónde están los mercados y cuál es el nivel de salidas de capitales, o tal vez las salidas se conviertan en entradas, pero nadie debe dudar de la determinación de esta administración, ni de mi determinación", dijo Bessent sobre los tiempos para adoptar medidas.

A su vez, el funcionario de la administración Trump que visitó Argentina en abril dijo que no se impondrán nuevas condiciones o exigencias al gobierno argentino.

Por otra parte valoró el apoyo del Fondo Monetario Internacional y aclaró que la institución que dirige Kristalina Georgieva "no puede realizar ajustes en el programa de Argentina".

