El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves que el acuerdo con el gobierno argentino incluye un swap de 20 mil millones de dólares.

"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez (...) pero sólo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para ello, hoy compramos directamente pesos argentinos. Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el banco central argentino", afirmó el funcionario en su cuenta de X.

La intervención norteamericana en el mercado argentino se realizó mediante el Banco Santander, según informó el sitio Infobae.

El mensaje de Bessent llega en la antesala del encuentro bilateral que mantendrán el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump, el 14 de octubre en la Casa Blanca.

En el anuncio, el funcionario norteamericano confirmó la continuidad de las bandas cambiarias cuya eliminación era una hipótesis que sonaba con fuerza en el mercado para el escenario postelectoral.

“Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito. Revisamos el amplio consenso político en Argentina durante la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei” remarcó Bessent.