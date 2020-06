El coronavirus se está extendiendo rápidamente entre las poblaciones indígenas en Brasil, y las muertes por la enfermedad han aumentado más de cinco veces en el último mes, según datos recopilados por una asociación nacional de pueblos indígenas.

Muchos epidemiólogos esperaban que las ubicaciones remotas pudieran proteger a las tribus, pero el virus, que comenzó su propagación en las capitales estatales cosmopolitas de São Paulo y Río de Janeiro, está devastando a estas comunidades remotas, donde los servicios básicos de salud son precarios o directamente, faltan.

Es inmediato el paralelo con el oscuro pasado en estas regiones.

Cuando los europeos navegaron por primera vez los ríos de la selva amazónica, su viruela acabó con las tribus locales. Más tarde, los recolectores de caucho, garimpeiros y colonos propagaron la malaria, el sarampión y la gripe. Ahora es el turno de Covid-19.

Las muertes entre los pueblos indígenas brasileños aumentaron de 28 a fines de abril a 182 el 1 de junio, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), una asociación nacional que reúne a las 305 tribus del país.

En el pueblo de Sororó, en el sureste de Pará, Itamaré Surui dijo que la gente se está enfermando, pero que el gobierno no ha proporcionado los test para confirmar si tienen Covid-19.

“Me siento mareado, con fiebre y dolor de estómago. Todos nos estamos cayendo en el pueblo y nadie viene a ayudarnos ”, dijo.

Las cifras oficiales del gobierno brasileño estiman el número de muertos en 59, ya que solo cuentan como muertes de personas indígenas las que ocurrieron entre tribus que viven en reservas, pero no las que emigraron a las ciudades.

Los números pueden ser pequeños en comparación con el resto del país, que tiene el segundo lugar en nùmero de contagios y el tercero en número de muertes en el mundo, pero son significativos porque muestran que el virus se ha instalado en comunidades vulnerables donde los médicos temen que la propagación sea devastadora.

Erik Jennings, un médico que trabaja con poblaciones indígenas, dijo que el número de muertos proporciona una imagen de lo que sucedió hace semanas debido al retraso en los informes de casos y el tiempo que a menudo le toma a un paciente morir. "La realidad de hoy es mucho peor que eso", dijo, y agregó que la falta de tests hace que sea difícil saber exactamente la gravedad de la situación.

El martes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que estaba muy preocupada por la tasa de contagio entre los pueblos indígenas de la Amazonía.

Douglas Rodrigues, otro médico que ha trabajado con tribus indígenas durante 30 años, dijo que teme por las tribus del estado de Amazonas, donde los únicos hospitales públicos equipados con ventiladores están en Manaus, la capital, y ya están llenos. "En Amazonas, se transforman en personas con muerte decretada porque no se podrán tratar a tiempo", dijo.

El Parque do Xingu, que es la primera reserva indígena en Brasil, que alberga 16 tribus y es donde trabaja Rodrigues, impidió el acceso de extraños y hasta ahora no ha tenido casos de Covid-19.

“En Xingu todavía no existe, pero es muy peligroso, porque la contaminación ya está muy cerca. Por ahora no tenemos nada confirmado por dentro, pero estamos muy preocupados ”, dijo.

Las únicas unidades de cuidados intensivos en la gran Amazonía también se encuentran en Manaus, donde la semana pasada se abrió una sala para pacientes indígenas con Covid-19.

Pero incluso allí, el acceso a los pueblos indígenas es complicado. El miércoles, las mujeres indígenas protestaron frente al hospital porque los chamanes estaban siendo detenidos y no podían llevar remedios herbales a parientes con Covid-19.

En el sur de Pará, que limita con el Amazonas, el virus se propagó en pequeños pueblos alrededor de la explotación de mineral de hierro más grande del mundo.

Bep Karoti, jefe de la tribu Xikrin de 64 años, murió de Covid-19 el domingo en el pueblo de Cateté, que está a ocho horas en coche de la ciudad más cercana con unidades de cuidados intensivos.

Dos camiones del ejército con soldados llegaron el martes con exámenes, máscaras y personal médico después de la muerte del jefe, según publicaciones de residentes en las redes sociales.

La aldea de 900 indígenas tiene 54 casos confirmados de Covid-19 y cinco muertes hasta ahora, la más reciente es un niño que murió el miércoles por la mañana.