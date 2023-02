El domingo 19, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión presenta los EE BAFTA Film Awards, que celebran lo mejor del cine del último año, y el canal OnDIRECTV y la plataforma de streaming DGO emitirán la ceremonia desde las 16:00 (hora Argentina).

En 2023, la gala de premiación se llevará a cabo en el Royal Festival Hall en Londres y será conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond. A través de OnDIRECTV, el evento podrá verse en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia.

La 76ª edición de los EE BAFTA Film Awards 2023 toma especial relevancia a nivel local y para Latinoamérica tras la nominación de la película Argentina, 1985 en la categoría Mejor Película de habla no inglesa.

Luego de su reciente triunfo en los Globo de Oro y los Goya (y en su camino a los Oscar, en los que se encuentra nominada como Mejor Película Internacional), Argentina, 1985 dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, competirá en los EE BAFTA Film Awards. Las otras películas de la categoría son: All Quiet on the Western Front (Edward Berger; Alemania), que lidera las nominaciones con catorce; Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur); Corsage (Marie Kreutzer; Austria) y The Quiet Girl (Colm Bairéad; Irlanda).

Entre los productores de Argentina, 1985 se encuentran los cineastas argentinos Axel Kuschevatzky, Agustina Llambi-Campbell y Federico Posternak.

Otros destacados nominados latinoamericanos son Pinocho, del cineasta mexicano Guillermo del Toro (que recibió varias nominaciones, incluyendo la categoría Mejor Película de Animación) y la hispanocubana Ana de Armas, nominada en la categoría Mejor Actriz Protagonista por su papel de Marilyn Monroe en la biopic Blonde.

La ceremonia se podrá seguir en OnDIRECTV, disponible en los canales 201 y 1201 HD de la grilla de programación de DIRECTV, y en su plataforma de streaming DGO para poder verlo en cualquier momento y lugar a través de un celular, una tablet, un smart TV o una computadora. Luego, el contenido quedará disponible en formato On Demand en DGO.

Quienes quieran acceder al evento y aún no sean clientes, podrán descargar la app o ingresar a la página web de DGO y disfrutar todo el contenido que ofrece DIRECTV sin costo adicional durante tres días.