Johnson & Johnson informó ayer que un lote de sus vacunas para Covid-19 no cumplió con los estándares de calidad y no se podrá usar. La farmacéutica no dijo cuántas dosis se perdieron y no está claro cómo puede afectar este problema las entregas comprometidas por la compañía.

La farmacéutica dijo el miércoles que había encontrado un problema con un ingrediente utilizado en la elaboración de su vacuna Covid, que se estaba produciendo en un sitio de producción en Baltimore, Maryland, que pertenece a Emergent Biosolutions, una de las 10 empresas subsidiarias que J&J está utilizando para acelerar la fabricación.

En la planta que fabricaba inyecciones de coronavirus para J&J y AstraZeneca se habrían combinado accidentalmente los ingredientes de las vacunas hace varias semanas, según informó el New York Times, y agregó que los funcionarios federales atribuyeron el incidente a un error humano.

El problema se identificó y se abordó con Emergent y se compartió con la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA), dijo J&J, agregando el comunicado que enviaría más personas para supervisar la fabricación en esa planta.

Según la propia declaración de J&J, la fábrica de Emergent aún no había sido aprobada por la FDA para hacer parte de la vacuna. Por su parte la empresa Emergent declinó hacer comentarios.

J&J se había comprometido a proporcionar 20 millones de dosis de su vacuna al gobierno de EE. UU. para fines de marzo y 80 millones más para fines de mayo. En la declaración sobre el problema de fabricación dijo que todavía sostenía el plan de entregar 100 millones de dosis para fines de junio y que “apuntaba a cumplir sus compromisos de entrega a fines de mayo”.

Un funcionario federal dijo el miércoles por la noche que el objetivo de la administración Biden ("200 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno", se puede cumplir sin dosis adicionales de J&J.

Hasta el miércoles, J&J había proporcionado alrededor de 6,8 millones de dosis, según el rastreador de vacunas en línea de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Es posible que algunas dosis adicionales aún no se hayan registrado como entregadas, y los funcionarios de salud federales dijeron el miércoles que 11 millones de dosis adicionales de la vacuna estarían disponibles para envíos a partir del jueves.

No estaba claro de inmediato dónde se originaron esas 11 millones de dosis, pero J&J ha estado enviando vacunas terminadas desde su fábrica en los Países Bajos a los EE. UU.

J&J dijo que pondría más de sus expertos en fabricación y calidad dentro de la fábrica de Emergent en Baltimore para supervisar la producción de la vacuna, una medida destinada a permitir la entrega de 24 millones de dosis adicionales de vacuna hasta abril.

La vacuna J&J se ha considerado crucial para las campañas de vacunación en todo el mundo, porque solo se requiere una dosis única y se puede enviar y almacenar a temperaturas de refrigeración estándar. La compañía también se ha comprometido a vender la vacuna sin fines de lucro, pero solo durante la emergencia pandémica.

J&J dijo que todavía espera entregar más de mil millones de dosis de vacunas en todo el mundo para fin de año.

El problema con el lote de la vacuna fue informado por primera vez por The New York Times. La FDA dijo que estaba al tanto de la situación, pero declinó hacer más comentarios.