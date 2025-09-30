La Flotilla Global Sumud, conformada por más de 40 barcos civiles que se proponen romper el bloqueo de Israel sobre Gaza para entregar ayuda al pueblo palestino, atraviesa horas críticas después de que la Armada italiana les retirara el apoyo.

El Ministerio de Defensa italiano informó que la fragata que acompaña a la flotilla se detendrá al llegar a 150 millas náuticas (278 kilómetros) de la costa.

Ver: La mayor misión humanitaria de la historia



En los barcos civiles viajan parlamentarios, abogados y militantes encabezados por la activista sueca Greta Thunberg. En la tripulación también se encuentran dos representantes cordobeses: el diputado nacional Juan Carlos Giordano y el exlegislador provincial Ezequiel Peressin.

La semana pasada la flotilla humanitaria fue atacada por drones armados con granadas aturdidoras e irritantes cuando avanzaba por aguas internacionales frente a Grecia.

Los gobiernos de Italia y España intervinieron con buques de guerra para proteger a los barcos civiles.

Los activistas prevén un pronto ataque de Israel, cuyas autoridades advirtieron que utilizarán cualquier medio para impedir que la flotilla desembarque en Gaza.