Slash Ft. Miles Kennedy and The Conspirators recientemente terminaron su gira "The River Is Rising" en Estados Unidos con shows agotados en apoyo a su aclamado nuevo álbum “4” que se encuentra disponible en todas partes a través de Gibson Records/BMG.



Este jueves, la banda estrenó el videoclip oficial de su segundo single, "April Fool" grabado en vivo a lo largo de la gira con entradas agotadas.

"Tengo un montón de grabaciones en las que tocamos “April Fool” en las pruebas de sonido sin saber por dónde iba a ir, y aunque nos costó un poco de tiempo componerlo, es un riff genial", dice Slash en el comunicado de difusión. "La canción realmente cobró forma cuando entramos al estudio, y es una de las canciones en las que Dave Cobb tuvo un impacto definitivo. Faltaban ciertos elementos clave en la maqueta, en cuanto a los arreglos, y él dijo: 'Vamos a conectar eso ahí...' Y yo dije: '¡Oh, es una buena idea!. A veces necesitas a esa otra persona en la que puedes confiar musicalmente. Y si tienen una idea, tienes que probarla", agrega uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

Myles Kennedy añade sobre la canción: "Es una de mis favoritas. Un tema muy divertido. La letra trata de que te tomen el pelo, y al final te das cuenta de que ya has tenido suficiente, y decides que vas a reír tú al final. Ahí es donde entra en juego la frase "I guess the jokes' on you". Y Dave se ensució las manos en este caso. Hizo algunos ajustes y de repente fue como, '¡Esto es mucho mejor!' Estábamos muy, muy, contentos con el resultado".

"April Fool" sigue al exitoso primer single "The River Is Rising" que alcanzó el número 7 en las listas de rock, convirtiéndose en el octavo hit consecutivo de la banda en el Top 10 de la radio.

Por otra parte, SMKC lanzará Live At Studios 60, su primer LP doble en vivo, que incluye el aclamado nuevo álbum de la banda “4”, más cuatro canciones adicionales, grabado en vivo en Los Ángeles en Studios 60. El lanzamiento del doble LP de SMKC “Live At Studios 60” será exclusivo del Record Store Day y estará limitado a sólo 2250 copias. El álbum "4" está disponible en plataformas digitales aquí.