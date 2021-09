Los esfuerzos de los países para frenar la crisis climática son dispares, ya se sabe.

No solo dependen de las condiciones previas y de la matriz productiva existente en cada país y región sino también, y muy especialmente, de la disponibilidad de fondos para inducir cambios y de un delicado equilibrio con la actividad económica global, que en todo el mundo se fundó con una matriz contaminante.

Por eso, uno esperaría que sean los países que más contaminan (USA, China, Europa, Rusia) los que tienen la delantera en el proceso de adecuación a los objetivos de París para conseguir que la temperatura promedio del planeta en el año 2100 sea “apenas” 1,5° superior a la referencia que se tomó en aquellos Acuerdos.

Y sin embargo, de acuerdo a la última actualización de un índice combinado elaborado especialmente para medir globalmente los avances de cada país, solo un país del mundo llega a la categoría de “Aprobado” para cumplir las metas del acuerdo de París: Gambia.

Un pequeñito país en Africa

Si, Gambia. Un país que basa su economía en la agricultura la pesca y el turismo y es uno de los países con Índice de Desarrollo Humano más bajo del planeta: con 0,496 se ubica en el puesto 172 de 189 países.

Con poco más de 10 mil Km2 tiene la mitad de superficie que la provincia de Tucumán, siendo el país más pequeño de África continental. Es una franja de tierra, regada en toda su extensión por el Río Gambia, que se encuentra rodeada en su totalidad por Senegal, excepto en la desembocadura del río en el océano Atlántico.

Su población estimada, 1,7 millones de personas, es poco más grande que la de la Ciudad de Córdoba.

La iniciativa Rastreador de Acciones del Clima (CAT por sus siglas en inglés), acaba de publicar su última actualización y evaluación de la situación de los gobiernos en materia de clima.

La situación no es muy buena: desde la última actualización en mayo, la brecha de emisiones apenas ha cambiado: los gobiernos solo han cerrado la brecha de emisiones de 2030 en un 15% desde noviembre pasado.

Es absolutamente necesario que más gobiernos intensifiquen y aumenten sus compromisos expresados como “Contribución Determinada Nacional” (NDC por su sigla en inglés). Hay demasiados, especialmente entre los grandes emisores y los países desarrollados, que no lo han hecho. Alrededor de 70 países no han actualizado sus NDC en absoluto y Argentina completó sus compromisos hace poco.

CAT mide los esfuerzos por país

El nuevo sistema de calificación resultó de un arduo año de trabajo con el objetivo de brindar una imagen integral de la situación de cada país frente al cambio climático.

El nuevo índice, califica las políticas y la acción, los objetivos y el financiamiento de la mitigación de la crisis del clima.

Con todas estas calificaciones, se calcula un índice general para cada país que se complementa con una evaluación adicional del uso de la tierra y bosques por un lado y los llamados objetivos Cero Neto, que establecen en que momento un país espera tener emisiones netas de CO2 equivalentes iguales a cero.

El cuadro es preocupante ya que no es solamente que un único país esté alineado con los objetivos enunciados para el tema. Por añadidura, se trata de un país con una muy baja contribución al problema, mientras que los verdadero contaminantes, distan de llegar a resultados aceptables.

CAT tiene información completa para calificar a un total de 37 países, de los cuales cuatro (Nigeria, Irán, Tailandia, Colombia) ingresaron a la evaluación por primera vez.

Como se dijo, solo Gambia tiene una acción climática general compatible con el Acuerdo de París de 1,5°C.

En otros siete, la acción climática general es casi suficiente, lo que significa que aún no son consistentes con el límite de temperatura de 1,5 ° C del Acuerdo de París, pero podrían tener mejoras moderadas. De los grandes contaminantes, el único que aparece en este lote es Reino Unido.

Esto deja a las tres cuartas partes de los países evaluados con brechas significativas en la acción climática. Y no es menor, que en la categoría “Insuficiente”, entre toda la Unión Europea y Estados Unidos.