En el Perú se produjo la gran sorpresa de este super domingo electoral, porque según la única encuesta a boca de urna, de la empresa Ipsos, habría ganado la primera vuelta electoral con más del 16 por ciento de los votos el izquierdista Pedro Castillo, un maestro rural antisistema.

Lo que no está claro contra quién disputará la presidencia en la segunda vuelta prevista para el 6 de junio. El escenario es muy fragmentado, con 18 candidatos y seis con posibilidades de pasar al ballotage.

En ese lote de candidatos están el ex congresista de centro Yonhy Lescano, el economista neoliberal Hernando de Soto, el ex futbolista y empresario George Forsyth, Keiko Fujimori, hija del ex presidente hoy preso por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori, el ultraconservador Rafael López Aliaga y la psicóloga y antropóloga Verónika Mendoza, quien encarna una opción progresista cercana a los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y de Luis Arce en Bolivia.