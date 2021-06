Subastaron la imagen original del perro del meme por un precio millonario

El perro del meme más popular de los últimos meses, llamado Kasobu, sigue dando que hablar. Su imagen del animal fuerte y el débil hizo reír a más de uno y ahora la foto original fue subastada por un precio histórico.

La foto del perro, también conocido como Doge y Cheems, alcanzó fama mundial. Este viernes la imagen se subastó por 4 millones de dólares, cifra sin antecedentes.

En 2010, la dueña de Kabosu publicó la foto en si blog y nunca se imaginó la repercusión que tendría años después.

"Al principio me asusté. Me horrorizaba que mi foto recorriera el mundo", expresó la mujer. Ahora con la subasta sin dudas ya no tendrá esos miedos.