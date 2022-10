La plataforma Paramount+ presenta las primeras imágenes y key art oficial de su próxima serie “Tulsa King”, protagonizada por el actor nominado al Premio de la Academia Sylvester Stallone.

El creador y nominado al Premio de la Academia Taylor Sheridan es el productor ejecutivo, junto con el nominado al Premio de la Academia y ganador del Premio Emmy Terence Winter (Los Soprano, El lobo de Wall Street), quien también es el showrunner y guionista. Producida por MTV Entertainment Studios y 101 Studios, “Tulsa King” estrenará a principios del 2023 en exclusiva por Paramount+.

Tulsa King sigue al capo de la mafia de Nueva York, Dwight "The General" Manfredi (Stallone) justo después de que lo liberan de prisión después de 25 años y su jefe lo exilia para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia mafiosa puede no tener los mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente un equipo a partir de un grupo de inesperados personajes, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que, para él, bien podría ser otro planeta.

“Tulsa King”, también está protagonizada por Andrea Savage (I’m Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) con Garrett Hedlund (Estados Unidos contra Billie Holiday) y Dana Delany (Body of Proof).

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sheridan, Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter y Braden Aftergood.

“Tulsa King” es la más reciente adición al catálogo de contenidos de Sheridan en Paramount+, que incluye 1883, Mayor of Kingstown, y las próximas series 1923, Bass Reeves, Lioness y Land Man.

Mirá el tráiler de “Tulsa King”: