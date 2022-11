La artista recientemente lanzó "Midnights", un disco con 13 temas que narran la historia de 13 noches de insomnio. Con este álbum, Swift acaba de marcar un récord inédito en los 64 años de vida del listado de éxitos que presenta la revista Billboard en Estados Unidos.

La estrella pop posicionó a diez canciones de su nuevo disco, el décimo de su carrera, en este ranking, a la vez que las tres restantes que completan la placa también participan de un listado que se extiende hasta los 40 temas más escuchados.

"10 sobre 10 del Hot 100??? En mi décimo álbum??? Estoy en un caos", publicó la cantante y actriz en su cuenta oficial de Twitter al conocerse la novedad.

Hasta ahora, el único artista que se había acercado a esta hazaña había sido el rapero canadiense Drake, que en 2021 posicionó nueve canciones en esta codiciada lista.

El Top 10

"Anti-Hero" es la canción de Taylor Swift que encabeza el ranking. Luego, aparece "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" -junto a Lana del Rey-, "Midnight Rain" , "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit".

"Midnights" se lanzó el 21 de octubre y desde el primer día se ubicó en la cima de los principales álbumes, fue el disco más reproducido en un día.

El disco devolvió a Taylor Swift al terreno del pop, luego de una serie de trabajos en los que había explotado su faceta folk.

(Fuente Télam)