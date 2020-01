La seguridad de los jugadores en el Abierto de Australia de este año se ha puesto en cuestión después que la mala calidad del aire en Melbourne forzase el abandono del partido del ex No. 1 del mundo Maria Sharapova en un evento preliminar en Kooyong y de que otra jugadora, Dalila Jakupović, se derrumbase en la cancha en el Melbourne Park.

La aspirante al Abierto de Australia, Jakupović, se vio obligada a retirarse de su partido de clasificación a mitad de camino cuando sufrió un ataque de tos. Los organizadores del torneo dieron luz verde al partido después de retrasar por una hora el inicio de la jornada debido a la densa capa de humo con que los incendios forestales han envuelto Melbourne desde hace varios días.

Jakupović, en el luesto 180 del ranking mundial, buscaba clasificarse para el cuadro principal del torneo que está programado para comenzar el lunes. En su partido contra la suiza Stefanie Voegele cayó de rodillas en la cancha en medio de un ataque de tos y , por las dificultades respiratorias, se retiró.

Más tarde dijo que no tenía problemas respiratorios previos y que nunca había sufrido asma. “Tenía mucho miedo de colapsar. Por eso fui al piso porque ya no podía caminar ”, dijo. “No tengo asma y nunca tuve problemas respiratorios. En realidad me gusta el calor.

Jakupović apuntó a los oficiales por permitir que el partido se llevara a cabo en primer lugar, diciendo que "no era justo". "No es saludable para nosotros", dijo. "Me sorprendió, pensé que no estaríamos jugando hoy, pero no tenemos muchas opciones".

Eugenie Bouchard, la ex finalista de Wimbledon, también tuvo problemas en su primer partido y pidió varios tiempos de espera médicos durante la eventual victoria sobre Xiaodi You de China. "Sentí que era difícil respirar y un poco nauseabundo", dijo Bouchard. “Sentí que las condiciones empeoraron a medida que avanzaba el partido ... pero estuve allí por mucho tiempo. Como atleta queremos ser muy cuidadosos, nuestra salud física es una de las cosas más importantes. No es ideal jugar en estas condiciones. Al igual que la regla del calor, debe haber una regla de calidad del aire ".