Luego de su regreso con el single "Ease My Mind", los australianos The Faim publicaron otro himno cargado de adrenalina: "The Hills". Ya está disponible en plataformas digitales.



"Con voces vehementes y una interpretación fervorosa, "The Hills" es uno de los temas más destacados de su próximo álbum que saldrá a la venta a finales de 2022. Golpes de piano liberadores, sintetizadores atmosféricos y baterías que van al hueso se combinan y cargan hacia un estribillo catártico, donde el carismático líder de la banda, Josh Raven, toca temas sobre la revitalización y la nostalgia", se describe en el comunicado de difusión.

"The Hills es una canción que toca el tema de la ansiedad y el deseo de volver a ese lugar donde puedes reconectar contigo mismo y tomar un respiro", comenta el guitarrista y compositor Sam Tye. "Para Josh y para mí, las colinas de Perth son uno de esos lugares… Y, después de dos años de estar en la carretera, volver a casa nos dio un momento para reflexionar sobre las experiencias a veces abrumadoras que tienes mientras estás de gira. Espero que esta canción ayude a la gente a encontrar ese lugar por sí misma".

Junto con el lanzamiento está el estético videoclip que presenta a la banda interpretando la canción y tomas pintorescas del paisaje de Perth que concuerdan con el sentimiento del tema, rindiendo homenaje a la querida tierra natal de la banda.

"'The Hills' es una representación estilística de la vida dentro de la banda", continúa Tye, que creó el concepto del video. "La conducción conecta con la vida en la carretera y la experiencia del mundo a través de una ventana en movimiento mientras viajan a su próximo destino. En ciertos momentos vemos representada la actuación en vivo y en otros vemos instantáneas de la creatividad personal, corriendo las cortinas de la vida en una banda y su perpetuo movimiento".

The Faim se dispone a iniciar un año con actuaciones en festivales como los emblemáticos Download UK y Rock am Ring, así como una gira en el Reino Unido y Europa que se anunciará próximamente.

Han acumulado más de 140 millones de streams en todo el mundo, y han escrito y trabajado con artistas de la talla de Pete Wentz (Fall Out Boy), Mark Hoppus (blink-182) y Josh Dun (Twenty One Pilots). El single "Summer Is a Curse", apareció en una campaña publicitaria de Jeep, mientras que empresas como Coca Cola y MTV también han concedido licencias para la música del grupo.



(Foto de portada: The Faim / Imagen Gentileza BMG LatAM)