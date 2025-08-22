Al menos doce personas murieron y cuatro permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un puente en construcción en el oeste de China.

El siniestro se produjo este viernes en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unos cables utilizados en los trabajos.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo. Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del cauce.

En el momento del siniestro, 15 trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, informó el oficial Diario del Pueblo. Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que aún permanecen activas.

Los equipos de rescate, que cuentan con la participación de 806 personas, además de 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, están realizando todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos, además de brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas, señala la agencia estatal Xinhua.