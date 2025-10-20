Tragedia en Hong Kong: Boeing 747 se sale de la pista y deja dos operarios fallecidos

Tragedia en la Pista Norte de Hong Kong

Dos operarios que realizaban tareas terrestres en el aeropuerto internacional de Hong Kong murieron este lunes por la madrugada luego de que un avión de carga chocara con un vehículo de asistencia al momento del aterrizaje. La aeronave, que había recibido la autorización para tomar tierra, se despistó y acabó parcialmente hundida en las aguas que rodean la terminal aérea.

El incidente trágico ocurrió cerca de las 3:50 de la madrugada, hora local, cuando el carguero tomó contacto con el asfalto de la pista norte. La aeronave involucrada fue un Boeing 747-481, vuelo EK9788, proveniente de Dubái (específicamente del aeropuerto Al Maktoum). El avión era operado por la empresa turca Air ACT Cargo (o ACT Airlines).

Al descarrilarse, el Boeing 747 golpeó un vehículo de patrulla con dos trabajadores a bordo, antes de precipitarse y caer al mar de la China Meridional.

Víctimas y supervivientes

Respecto de las víctimas fatales, se informó que ambos operarios fueron rescatados minutos después por equipos marítimos, pero uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció tras ser trasladado al hospital North Lantau. Steven Yiu, director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, destacó que los trabajadores fallecidos acumulaban más de una década de experiencia en operaciones aeroportuarias.

Mientras tanto, los cuatro tripulantes del avión fueron rescatados ilesos del agua y evacuados mediante el tobogán de emergencia. Emirates, la compañía que arrendó el avión con tripulación, confirmó que el carguero no transportaba carga a bordo.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron la parte frontal del fuselaje, incluida la cabina, semisumergida al borde del malecón del aeropuerto.

Condiciones óptimas y ausencia de alerta

La colisión y el posterior accidente ocurrieron a pesar de que las condiciones meteorológicas y de pista eran "óptimas" al momento del siniestro. Steven Yiu aseguró, además, que el vehículo impactado "se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada".

Aun cuando el vuelo EK9788 había sido autorizado para aterrizar con normalidad, las autoridades indicaron que el avión no emitió ninguna señal de emergencia antes de abandonar la pista. Tampoco la torre de control recibió una solicitud de asistencia cuando el aparato perdió el control. Datos revelados por Flightradar24 sugieren que la aeronave se movía a 167 kilómetros por hora al desviarse hacia el rompeolas y a 91 kilómetros por hora al impactar contra el mar.

Investigación en curso

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar la causa del accidente, barajando la posibilidad de un fallo técnico, un error humano o una condición operacional imprevista.

Paralelamente, la policía local no ha descartado la apertura de una eventual pesquisa penal. El Departamento de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Logística expresaron sus condolencias por las muertes y recalcaron que la seguridad aérea es una prioridad para el gobierno.