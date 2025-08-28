Tragedia en Mauritania: rescatan 20 cadáveres y 17 sobrevivientes tras un naufragio
Viajaban en un grupo de más de un centenar de personas que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las Islas Canarias.
Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a diecisiete sobrevivientes tras el naufragio, en sus aguas atlánticas, de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes hacia las Islas Canarias.
Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.
Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las Islas Canarias.
La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada "vía atlántica", está considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.
El año pasado 46.843 migrantes llegaron por esta ruta a España, según datos oficiales, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo con la ONG Caminando Fronteras.