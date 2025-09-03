Al menos quince personas fallecieron y 18 resultaron heridas después del descarrilamiento de un funicular en la ciudad de Lisboa, en Portugal.

El popular medio turístico, similar a un tranvía, perdió su eje y quedó destruido este miércoles, lo que causó conmoción en el país europeo, según informó la agencia Reuters.

Un video difundido por CNN Portugal mostró a pasajeros saltando por la ventana y a otros gritando mientras uno de los vagones se descarrilaba y el otro se sacudía de forma violenta.

«Es un día trágico para nuestra ciudad... Lisboa está de luto, es un incidente trágico, trágico», dijo a la prensa Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa.

La línea conecta habitualmente la zona centro de Lisboa, cerca de la Plaza de los Restauradores, con el Bairro Alto, con un transporte anual de cerca de tres millones de personas, según el Ayuntamiento.

La empresa de transporte público municipal, Carris, que opera el funicular, informó que se llevaron a cabo «todos los protocolos de mantenimiento».

Las causas de la tragedia en Portugal deberán ser dilucidadas por una investigación judicial que se encuentra en proceso.