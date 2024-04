Tres carabineros fueron asesinados la madrugada de este sábado en medio de un operativo en la localidad de Antiquina, a unos 700 km al sur de Santiago de Chile.

Según información preliminar, los efectivos se trasladaban en una patrulla cuando presuntamente fueron emboscados por un grupo de personas armadas, que dispararon en contra de los policías y luego prendieron fuego a la patrulla.

A raíz de esta situación, los tres ocupantes del vehículo perdieron la vida en el lugar. Esto ocurre justo en la jornada que se celebra el Día del Carabinero y que tenía programadas diversas actividades por parte de las autoridades, que fueron inmediatamente suspendidas.

De acuerdo a antecedentes que se manejan, las víctimas serían dos cabos primeros y un sargento primero, pertenecientes a la dotación de la comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Álamos.

Habría testigos que señalaron que el ataque se extendió durante varios minutos e incluyó un intenso tiroteo entre ambas partes. Lo comprobado hasta el momento es que el hecho quedó al descubierto luego de que voluntarios de Bomberos fuesen requeridos por el incendio del vehículo policial, quienes tras apagar el fuego se percataron de la presencia de los tres cuerpos.

El delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, detalló a Radio Biobío que "ha ocurrido un lamentable atentado contra una patrulla del COP de Carabineros, que permanentemente y todos los días y las noches hacen patrullajes en este sector. Están en estos momentos las policías haciendo las averiguaciones respecto a cómo ocurrieron los hechos. Lamentablemente y con mucho dolor tenemos que decir que tenemos tres carabineros fallecidos. Lamentablemente fueron quemados también al interior del vehículo".

Repercusiones

Autoridades nacionales se dirigieron inmediatamente a la zona del episodio; a su llegada a la comisaría de Los Álamos para reunirse con familiares de los funcionarios asesinados, se encontraron con una manifestación espontánea de vecinos que reclamó a viva voz por la seguridad en la zona.

Todo el espectro político también comenzó a manifestarse apenas conocida la noticia en repudio al hecho, en algunos casos destacando la "rápida actuación" de las autoridades y en otros señalando deficiencias en la seguridad. A la orden del día, el Partido Socialista lanzó un comunicado señalando que "grupos terroristas actúan en la zona" y llamando a aprobar una Ley Antiterrorista.

El presidente Boric se trasladó de inmediato a la región luego de decretar 3 días de Duelo Nacional. Consultado por las medidas a adoptar por el gobierno y en particular sobre la posibilidad de convocar al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional): "No descarto ninguna posibilidad" fue su escueta repuesta. "No descansaremos hasta encontrar a los responsables" dijo advirtiendo que se movilizarán todos los recursos del estado para esta investigación.

Está previsto que el Mandatario y representantes de los poderes del Estado participaren en el responso de los carabineros fallecidos y que hagan nuevos anuncios para robustecer la agenda de seguridad.

Lo que se sabe hasta el momento

Los medios locales se ocuparon de resaltar que, pese a los diversos episodios de violencia que se repiten en la región austral de Chile, un atentado de estas características no tiener parangón. Por otra parte, es la cuarta vez que en la Jornada de celebración de los Carabineros, sea asesinado personal de la fuerza: en 1951, en 1977 y en 1992 también hubo asesinato de carabineros el 27 de abril.

La camioneta presentaba al menos cuatro impactos de bala. El informe policial revela que "la totalidad del armamento y munición del personal fue sustraído, encontrándose solamente en el interior del móvil, los cascos balísticos y chalecos antibala".

El ataque ocurrió en momentos en que la patrulla circulaba sin escolta y habría estado controlando cumplimiento de medidas cautelares.

Los carabineros, un sargento y dos cabos, habrían fallecido "quemados" en la emboscada.

