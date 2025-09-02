El presidente Donald Trump dijo públicamente este martes que fuerzas militares de EE.UU “dispararon” contra lo que, según el mandatario, sería una embarcación venezolana que transportaba “drogas”.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo este martes el presidente Trump, ante la prensa reunida en la Casa Blanca.

“Tenemos un montón de drogas entrando en nuestro país, desde hace mucho tiempo. Y estas venían de Venezuela”, dijo el republicano, crítico con la administración de Nicolás Maduro. El tráfico y consumo de drogas en los EE.UU viene en aumento año tras año, generando una crisis de salud mental y sanitaria, con el fentanilo como última sustancia de una larga escena que preocupa a las autoridades.

El presidente Trump afirmó este martes en la Casa Blanca que las fuerzas militares interceptaron una embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela

Después del anuncio del Ejecutivo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó en su cuenta de la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

El presidente no ha aportado más datos sobre la operación en declaraciones desde el Despacho Oval

El anuncio desde los EE.UU se enmarca en un intercambio de declaraciones que ambos Gobiernos vienen desarrollando desde hace algunas semanas, elevando el ya de por sí alto nivel de confrontación entre ambos países o decretó un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares.

Anteriormente, la administración Trump acusó a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció el despliegue de buques de guerra en el Caribe sur para una operación contra “el tráfico de drogas”.