En el transcurso de un acto de campaña de Donald Trump en Pensilvania se escucharon disparos; el ex presidente se tomó la oreja y se tumbó inmediatamente en el piso; inmediatamente después los agentes del Servicio Secreto se abalanzaron sobre el expresidente estadounidense, que fue retirado del escenario, mientras se generaba pánico entre la concurrencia.

Trump fue retratado levantando el puño mientras era escoltado hasta un vehículo por el Servicio Secreto con el rostro ensangrentado.

El acto se desarrollaba en la localidad de Butler, Pensilvania y Trump alcanzó a habalar apenas unos minutos cuando ocurrió el incidente.

Algunas imágenes muestran lo que podrían ser francotiradores en un techo cerca del escenario donde estaba Trump, aunque no puede afirmarse que no sean personal de la custodia.

El Presidente Joe Biden dijo que no le informaron sobre el tiroteo reportado, hablando con periodistas al salir de una iglesia en Delaware.

Las confirmaciones

Por un lado el periódico inglés The Guardian recoge la comunicación oficial de un miembro del servicio de seguridad del ex presidente Trump, que confirmó el incidente en una publicación en la red social “X”.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.

La traducción del texto de este posteo sería: “Un incidente ocurrió en la tarde del 13 de Julio durante un acto en Pensilvania. El servicio Secreto ha implementado las medidas de protección y el ex presidente se encuentra seguro, El incidente es ahora parte de una investigación activa del Servicio Secreto y más información se suministrará cuando esté disponible”.

Por otra parte, el portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado que el expresidente está siendo evaluado en un centro médico local. “El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su rápida actuación durante este acto atroz. Está bien y lo están examinando en un centro médico local. Pronto se darán más detalles”.

Adicionalmente se supo que el atacante había sido neutralizado y que uno de los espectadores del acto habría muerto