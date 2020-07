El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto suya utilizando barbijo en su cuenta de la red social Twitter y rápidamente se convirtió en tendencia.

Conocido por su postura abiertamente en contra de observar las medidas sanitarias sugeridas por los especialistas para afrontar la pandemia de coronavirus, Trump dio un giro en su actitud.

La semana pasada el presidente norteamericano se dejó ver con tapaboca al visitar un hospital militar en Washington donde era obligatorio su uso, pero la foto publicada en Twitter se transforma en el primer gesto público voluntario a favor del uso de barbijos.

Sin embargo, la foto llega varios meses después de que la pandemia azote a su país que hoy registra alarmantes cifras de contagios y muertes por Covid-19.

Estados Unidos alcanzó esta semana la cifra de 3.748.705 casos confirmados de coronavirus y la de 140.377 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo al registro que publica la Universidad Johns Hopkins.

El posteo tuvo una amplia repercusión en la red social del pajarito, dejando a la mayoría de sus seguidores sorprendidos por su inesperado cambio, tras mostrarse como un férreo opositor al uso de barbijos obligatorio.

Trump había declarado que se trataba de un instrumento que “atacaba las libertades personales”.

“We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President!”— Donald J. Trump on Twitter Link Donald J. Trump on Twitter

“Estamos Unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al Virus Invisible de China, y muchas personas dicen que es patriótico que se use una máscara facial cuando no se puede respetar el distanciamiento social. ¡Y no hay nadie más Patriota que yo, su Presidente favorito!”, publicó Trump en su cuenta.

Muchos analistas, aseguran que el posteo no tiene tanto que ver con un convencimiento real de Trump, como sí una necesidad electoral tras conocerse algunos sondeos que indican que el actual presidente pierde terreno en la aceptación pública contra su opositor demócrata, Joe Biden, de cara a las elecciones de noviembre de este año.

Según algunas encuestas, la opinión pública norteamericana, le factura a Trump su falta de compromiso y cuidado de la sociedad frente a la pandemia.-