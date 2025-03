El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó suspender todo tipo de ayuda militar destinada a Ucrania, incluyendo equipamiento y armamento que se encontraba en Polonia. Cabe remarcar que los recursos iban a ser utilizados por el ejército ucraniano en los enfrentamientos bélicos con Rusia.

La drástica decisión llega tras la tensa reunión en la Casa Blanca entre Volodímir Zelenski y Trump en el cual, el presidente estadounidense expresó su repudio en cuanto a la postura de Kiev en las negociaciones de paz con el gobierno ruso.

La agencia de noticias EFE confirmó en las ultimas horas que Trump está interesado en lograr la paz y es por eso que “ponemos en pausa la ayuda militar y la revisamos para asegurarnos de que contribuye a una solución”.

Cabe destacar que desde el inicio de la invasión rusa en 2022, EEUU proporcionó asistencia militar con armamento avanzado a Ucrania.

La decisión fue tomada este lunes luego de que el presidente de EEUU se reuniera con su equipo. “Tal vez no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo creo que esa persona no estará por mucho tiempo. Esa persona tampoco será escuchada por mucho tiempo y creo que Rusia es la que quiere llegar a un acuerdo”, había publicado Trump en la plataforma Truth Social.

En tanto, Zelenski dijo que está más alineado con la UE. Un eventual acuerdo de su país con Rusia para acabar la guerra sigue estando “muy muy lejos”, dijo el mandatario ucraniano en Londres.

La postura de Rusia

Para el Kremlin la decisión de Trump ayudará e impulsará la participación de Kiev en el acuerdo de paz. “Es una decisión que puede empujar al régimen de Kiev”, expresó Dmitri Peskov, portavoz presidencial.