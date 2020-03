Un joven cordobés falleció en España a causa del coronavirus.

Se trata de Iván Chamorro, de 33 años, oriundo de Río Segundo.

El joven tenía parálisis cerebral y vivía en Palma de Mallorca junto a su familia desde que tenía 17 años.

La víctima se contagió en "Mater Misericordia", un centro de día donde también funciona un colegio y una residencia.

"Las patologías de base lo hacen muy dañino. Seguramente yo soy positiva porque estuve a su lado tocándolo, abrazándolo, pero no me hicieron el test porque no tengo síntomas. Pasé con él una semana en casa y una semana en el hospital. Ahora seguimos aislados y ninguno tiene síntomas", explicó Myriam, su mamá, a La Nación.