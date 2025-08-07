La banda de cumbia argentina Damas Gratis no llegó a presentarse en Bogotá, Colombia, tras los incidentes que dejaron un saldo de un muerto y cinco heridos, por haber recibido ataques con armas blancas.

Un grupo de asistentes se enfrentaron violentamente en la parte de afuera y en el interior del espacio donde iba a realizarse el espectáculo y pocos minutos antes que comenzara el show de la banda liderada por Pablo Lescano.

El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán escribió en redes sociales: “Según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

De acuerdo a publicaciones de medios colombianos los protagonistas de los hechos habrían sido barrabravas de equipos colombianos que se toparon en el lugar.

La presentación del grupo argentino estaba organizada en el marco del 487° aniversario de Bogotá, aunque no pudo llevarse a cabo.

Pablo Lescano, el líder del grupo argentino, contó en Instagram: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, informaron.