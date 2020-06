La fábrica de test para detectar el coronavirus Puritan Medical Products, en Maine (EEUU), ha decidido deshacerse de la producción realizada el pasado viernes durante la visita del presidente de EEUU, Donald Trump, después de que éste se presentara sin la mascarilla de protección, según informa USA Today de fuentes de la propia compañía.

Mientras los trabajadores de Puritan Medical cumplían con estrictas medidas de seguridad, batas, botas de plástico, gorros, mascarillas, gafas protectoras, el presidente de EEUU no usó mascarilla durante su visita, en la que se detuvo en varias ocasiones para hablar con los trabajadores. Incluso llegó a tomar y abrir uno de los test y simuló que se realizaba una prueba con él, también sin usar guantes de protección.

Puritan Medical no detalló cuántos test tendrán que ir a la basura y se ha limitado a asegurar que serán sólo los fabricados durante la visita de Donald Trump, aunque señaló que se trata de una producción "limitada". Sin embargo, la interrupción se produce cuando los funcionarios de salud pública en Maine y otros estados se han quejado del contratiempo en esta fábrica ya que la escasez de hisopos ha obstaculizado su capacidad para ampliar masivamente las pruebas de coronavirus.

"El funcionamiento de las máquinas en la fábrica es muy limitado hoy y sólo se desarrolló mientras el presidente recorría las instalaciones", dijo Virginia Templet, gerente de la compañía a USA Today en respuesta a preguntas sobre el evento. "Los hisopos producidos durante ese tiempo serán descartados", añadió.

Puritan, que recibió millones de dólares del gobierno federal para duplicar la producción, es una de las dos únicas compañías que fabrican el tipo de hisopos necesarios para las pruebas de coronavirus. En el video puede apreciarse cuándo Trump enfatiza: “¡Hecho en América, hecho en América! (Made in America), para realzar su posición en la confrontación comercial con China, principal proveedor mundial de test en estos días.

Trump viaja mucho en las últimas semanas para llamar la atención sobre los esfuerzos de su administración para aumentar la producción de las herramientas necesarias para combatir el virus. Recorrió una fábrica de Ford Motor Co. en Michigan, una compañía que fabrica equipos de protección personal en Pensilvania y una planta de Honeywell en Arizona que fabrica respiradores.

En estos tours persiste en la decisión de no usar mascarillas cuando están las cámaras de los medios de comunicación, incluso cuando los empleados de la compañía se presentan ante él protegidos con ellas. Trump señala que las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan, pero no obligan, a llevar mascarillas.

El video permite también percibir imágenes de apoyo al presidente entre los y las trabajadoras de la planta: toda actividad de Trump tiene en la mira las elecciones presidenciales de noviembre.