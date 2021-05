La cotización del bitcoin se derrumbó este miércoles tras las prohibición de China sobre las restricciones sobre las criptomonedas.

La caída por debajo de los US$ 35.000, representó una perdida del 25% en 24 horas y 42% en una semana. Lejos quedó el récord de de US$ 63.700 que alcanzó a mediados de abril según el sitio de cotizaciones en tiempo real Coinmarketcap.

China prohibió a las instituciones financieras y empresas de pagos que presten servicios relacionados con transacciones de criptomonedas, y advirtió a los inversores institucionales en contra de las operaciones especulativas con ese tipo de divisas.

Como consecuencia de la prohibición, estas instituciones no deben ofrecer a los clientes ningún servicio relacionado con las criptomonedas, lo que incluye a los bancos y los canales de pago en línea, el registro, la negociación, la compensación y la liquidación de criptoactivos.

El lunes último circuló fuerte en las redes el rumor de que Tesla habría vendido sus tenencias en bitcoin, a lo que su director ejecutivo, Elon Musk, respondió que no era cierto, pero no aclaró si está decidido que no lo hará, lo cual no aplacó la incertidumbre que reina en el mercado cripto.

Cuatro días antes, la empresa de autos eléctricos anunció que dejará de aceptar bitcoin como forma de pago.

"Tesla ha suspendido la compra de vehículos usando Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento en el uso de combustibles fósiles para el minado y transacciones de Bitcoin, especialmente carbón, que tiene el peor nivel de emisiones que cualquier combustible", aseguró el propio Musk, en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el viernes último se conoció que Binance, la mayor plataforma del mundo en lo que respecta al intercambio de criptomonedas, está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ante unas presuntas prácticas de lavado de dinero y delitos fiscales.

Durante el fin de semana se sumó la noticia que Square, la empresa para pagos propiedad del CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que no volverá a invertir en bitcoin, donde perdió US$ 20 millones en las últimas semanas.

Fuente: Télam