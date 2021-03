La gimnasta olímpica Aly Raisman lideraba el grupo de acusadoras del Dr. George Tyndall que pedía en 2019 una legislación que extienda el tiempo permitido para presentar demandas contra el médico. Foto Rich Pedroncelli / Associated Press

SACRAMENTO - La Universidad del Sur de California anunció el jueves que pagará más de mil cien millones de dólares a las ex pacientes de un ginecólogo del campus acusado de abusar sexualmente de cientos de ellas, marcando lo que los funcionarios de la universidad llamaron “el final de un capítulo doloroso y feo en la historia de nuestra universidad”.

La enorme suma, una combinación de tres conjuntos de acuerdos con miles de víctimas del Dr. George Tyndall, establece un récord de pagos por abuso sexual universitario, compensando a una generación de mujeres jóvenes de la USC.

Los reclamos a la USC, que son solo uno de varios escándalos que asolaron a la universidad en los últimos años, reflejaron una demanda colectiva federal de 2018 resuelta anteriormente por 215 millones de dólares, un segundo grupo de varias docenas de casos en los que el monto del acuerdo no se hizo público y un tercer acuerdo por 852 millones de dólares con alrededor de 700 demandantes, que se logró con la ayuda de un mediador privado y un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles.

"Es una victoria agridulce", dijo Ja'Mesha Morgan, quien se encontraba entre las demandantes en el acuerdo anunciado el jueves, y agregó que era estudiante de derecho en la USC cuando fue abusada por el Dr. Tyndall en 2016.

"Por un lado, realmente ejemplifica la gravedad de lo que las sobrevivientes de Tyndall tuvieron que experimentar, y realmente grabó en piedra nuestra verdad sobre lo que ocurrió", dijo Morgan, ahora abogada de 27 años. "Pero también es un recordatorio realmente agotador del precio que la USC estaba dispuesta a poner en nuestra seguridad y salud mental".

John C. Manly, quien representó al tercer grupo de demandantes, dijo que “la razón por la que USC pagó este dinero fue que había culpabilidad - sabían desde el principio, a principios de los 90 y durante todo su mandato, que esto estaba sucediendo. "

El acuerdo de esta semana, que se distribuirá entre las demandantes en montos que oscilan entre 250.000 dólares y varios millones de dólares, representa por mucho el mayor pago por víctima, dijo. Pero combinado, el resultado del litigio envía un mensaje, agregó: "Si usted es una institución de educación superior, pagará si hace esto".

El acuerdo total es enorme desde cualquier punto de vista y es una cruda admisión de que la universidad falló a sus estudiantes durante muchos años, dijeron los expertos.

El acuerdo en la USC es el doble de los 500 millones de dólares ganados por las víctimas de Lawrence G. Nassar, el médico de la Universidad Estatal de Michigan que abusó sexualmente de mujeres jóvenes con el pretexto de darles tratamiento médico. Eclipsa otros pagos, como los del escándalo de abuso sexual en la Universidad Estatal de Pensilvania. Y es más grande que muchos de los acuerdos que siguieron a la crisis de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica Romana.

“Es, con mucho, el acuerdo sexual más grande de la historia”, dijo Brett Sokolow, presidente de la Asociación de Administradores del Título IX, que se ocupa del acoso y abuso sexual en el campus.

“Es un reconocimiento del sufrimiento y es un mea culpa bastante impresionante. Cuando se habla de esta cantidad de dinero ”, dijo Sokolow,“ es una admisión de responsabilidad ”. Continuó: "Una admisión de que hubo cientos de casos en los que la universidad tenía conocimiento o sin mucha diligencia podría haber sabido lo que estaba pasando y no pudo poner fin".

Durante muchos años, las quejas contra el Dr. Tyndall iban desde lo meramente inapropiado, como comentar lo agradable que parecía la piel de una mujer, hasta comentarios abiertamente sexuales y actos físicos abusivos que eran profundamente traumatizantes para las mujeres a las que trataba. Una mujer, que habló con The New York Times en 2018 , dijo que sus encuentros con el Dr. Tyndall todavía la perseguían, y dijo que afectó su vida sexual hasta la edad adulta. Algunas mujeres informaron que durante las citas mostró fotografías que tenía de los genitales de otras mujeres.

Allison Rowland, de 54 años, quien dijo que era una estudiante de posgrado en la USC en 1993 cuando el Sr. Tyndall la llamó para un examen "doloroso y extraño" que culminó con una muestra de primeros planos Polaroid de los cuerpos de otros pacientes. dijo que las ofertas de acuerdo anteriores de la universidad eran cantidades de dinero "lamentables" destinadas a "hacer que nos fuéramos baratos".

Ella dijo que espera que el tamaño asombroso del pago de esta semana haga que "sus administradores de riesgos y sus abogados" miren hacia atrás a las quejas más antiguas "sobre los hombres raros, y todos son hombres, que tienen en el personal".

En una carta a estudiantes y ex alumnos, la presidenta de la universidad Carol L. Folt dijo: "Estos eventos han sido devastadores para toda nuestra comunidad".

La Dra. Folt también dijo que la universidad financiaría el acuerdo durante dos años a través de una combinación de "reservas de litigio, ingresos de seguros, gastos de capital diferidos, venta de activos no esenciales y una gestión cuidadosa de los gastos no esenciales". Añadió que no se redirigirían donaciones filantrópicas, fondos patrimoniales o matrículas para pagar los costos.

El abogado general de la USC, Beong-Soo Kim, dijo que resolver el litigio “ha sido una prioridad máxima” para la universidad.

Las revelaciones de que el Dr. Tyndall había abusado de estudiantes durante años se hicieron públicas por primera vez en 2018 en un informe exhaustivo publicado por Los Angeles Times, por el cual el periódico ganó un premio Pulitzer por reportajes de investigación.

Si bien las acusaciones de mala conducta llamaron la atención de la universidad por primera vez en la década de 1990, la USC no lo denunció de inmediato a la junta médica estatal, y no fue suspendido de su trabajo hasta 2016. El Dr. Tyndall fue arrestado en 2019 afuera de su apartamento en Los Ángeles y los fiscales lo acusaron de 29 cargos de agresión sexual que involucran a 16 mujeres. A través de sus abogados, ha continuado negando las irregularidades. Se declaró inocente de 35 cargos de conducta sexual inapropiada y está libre bajo fianza.

Después de que la universidad estableció una línea directa y un sitio web para recibir quejas, llegaron más denuncias de mala conducta de las estudiantes. Después de que el escándalo se hizo público en 2018, la universidad envió correos electrónicos a más de 350.000 personas asociadas con la universidad, incluidos estudiantes y exalumnos, con instrucciones sobre cómo informar quejas.

El escándalo, que obligó al entonces rector de la universidad, Max Nikias, a dimitir bajo presión, no fue el único ya que poco antes la USC despidió al decano de la facultad de medicina, tras ser acusado de consumir drogas y organizar fiestas promoviendo la prostitución. Incluso después de que Nikias renunció, continuaron los escándalos. Primero el decano de la escuela de negocios fue expulsado por su manejo de las denuncias de mala conducta en el lugar de trabajo. Y en 2019, la USC se vio envuelta en un escándalo de admisiones universitarias a gran escala, que involucró a universidades de todo el país, en el que se acusó a padres adinerados de pagar miles de dólares en sobornos para matricular a sus hijos saltando las normas de rendimiento académico exigible. Cuatro funcionarios de atletismo de la USC fueron acusados en un tribunal federal por aceptar sobornos y algunos padres fueron a prisión.