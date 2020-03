Al cambio radical de la imagen de Italia por la pandemia del coronavirus, se le sumó particularmente la imagen de los canales de Venecia. Desde hace unos días, varios usuarios comparten videos y fotos de la ciudad de Italia.

"La naturaleza reclama sus espacios", escribió un usuario junto a un video.

Debido a la ausencia de humanos, el agua luce cada vez más cristalina, lo que permite ver a los peces. Además, debido a la ausencia de tránsito, también se aprecian cisnes y patos paseando tranquilamente.

"Los próximos días de aguas tranquilas, aguas transparentes, agua para remos y animales de canales y bancos de arena, días para reflexionar sobre cómo ayudar a la laguna en nuestra vida cotidiana", compartió un usuario en Twitter.

"Un amigo en Facebook compartió estas fotos. ¿Qué tienen en particular? El agua clara de los canales venecianos sin la turbidez que causa el movimiento de las olas en estos días de tráfico limitado de la laguna. Nunca se había visto", escribió otro usuario.

Desde la oficina del alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, explicaron que la claridad del agua no significa que haya mejorado sino que, debido a la reducción de botes y motores por los canales, los sedimentos se mantienen en el fondo. También agregaron que el aire efectivamente se ha limpiado gracias a la ausencia de vehículos a motor.

"Aquí hay un efecto secundario inesperado de la pandemia: el agua que fluye a través de los canales de Venecia es clara por primera vez en siempre. Los peces son visibles, los cisnes regresaron", publicó la usuaria Kaveri.

