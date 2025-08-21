Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según informó el presidente Gustavo Petro.

“La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información”, dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país, según publicó la agencia EFE.

El ataque ocurrió en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el ataque se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí. También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión y la fachada de un supermercado caída.

“Tan pronto contemos con información verificada y oficial será compartida por este medio. Hacemos un llamado a la ciudadanía para atender únicamente los canales oficiales”, señaló la Alcaldía de Cali en X, donde aún no ha dado más detalles sobre las víctimas.