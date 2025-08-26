El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes el secuestro de 34 militares del Ejército durante la operación militar en la que se abatió un cabecilla de las disidencias de las FARC en una zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, donde también se produjo la retención de los militares, que Sánchez calificó como “una acción ilegal y delictiva” por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que el funcionario no brindó detalles.

“Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata”, señaló en una rueda de prensa Sánchez tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo se abatió a Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) una de las disidencias de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.



