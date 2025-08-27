Un tiroteo se produjo este miércoles en la Escuela Católica de la Anunciación, en el sur de Minneapolis, y dejó al menos dos niños muertos y 17 heridos mientras rezaban.

El atacante, un joven de cerca de 20 años, también murió, aparentemente por una herida de bala autoinfligida, lo que eleva a tres la cifra de víctimas fatales, según informó La Nación.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la persona que disparó iba armado con un fusil, escopeta y una pistola. se acercó al costado de la iglesia y disparó a través de las ventanas hacia los niños sentados en los bancos durante la misa.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas creyentes. La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, agregó el jefe de policía, quien señaló que se colocó una tabla de madera para bloquear algunas de las puertas laterales.

De las 17 personas heridas, 14 eran niños, añadió el jefe policial. Dos de ellos se encontraban en estado crítico.

El ataque comenzó alrededor de las 8.30, poco después de que toda la escuela participara en una misa, según el cronograma escolar. Fuentes federales indicaron que el atacante vestía de negro y portaba una pistola, una escopeta y un rifle.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho de “horrible” y expresó su solidaridad con los estudiantes y docentes. “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en X.

Horas después del tiroteo, El Vaticano expresó en un comunicado que el Papa estaba "profundamente entristecido" por la violencia en torno a la escuela católica.