Violencia extrema en Nepal: la capital quedó paralizada tras la quema del Parlamento

Nepal atraviesa su peor crisis política en años tras la renuncia del primer ministro Khadga Prasad (K.P.) Sharma Oli. Frente a las intensas y violentas manifestaciones de este martes, el dirigente político anunció que la medida tiene como fin “abrir el camino hacia una solución política y la resolución de los problemas”.

Las protestas se dieron en un contexto de gran desacuerdo por la prohibición temporal de redes sociales y crecientes denuncias de corrupción en la clase dirigente. La represión de las manifestaciones del lunes dejó al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos , desatando una ola de indignación que derivó en incendios y ataques a edificios oficiales.

El levantamiento comenzó con la decisión del Gobierno de bloquear plataformas como Facebook, YouTube y X, bajo el argumento de que no habían cumplido con nuevas exigencias de registro. La medida fue el detonante de un movimiento mayor, liderado principalmente por jóvenes, que denuncian la falta de empleo, los privilegios de las élites y la corrupción estructural.

Protestas y mensajes de ciudadanos

Miles de manifestantes incendiaron el Parlamento y varias residencias de dirigentes políticos, entre ellas las del propio primer ministro, del presidente y de líderes opositores.

Al producirse este escenario, varios funcionarios del Gobierno se dirigieron al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan (KTM), en Katmandú, el cual cerró este martes de manera indefinida debido a la grave situación de seguridad. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal confirmó la suspensión total de vuelos nacionales e internacionales, mientras aerolíneas como Air India, IndiGo y SpiceJet cancelaron sus operaciones o desviaron aviones hacia aeropuertos alternativos en India.

El cierre del aeropuerto no solo fue una medida de seguridad, sino también una acción estratégica del Ejército de Nepal para evacuar a líderes políticos desde el aeródromo ante el riesgo creciente de violencia.

En edificios oficiales, como en la sede del Partido Comunista, varias personas ingresaron al recinto y derribaron la bandera nacional.

Además, en medio de los disturbios, manifestantes incendiaron las oficinas del medio de comunicación más grande del país.

Los gritos de protesta de aquellos jóvenes que se hacen llamar “Generación Z” fueron: “Estoy aquí para protestar por la corrupción masiva en nuestro país”. Otros manifestantes exigieron justicia por los jóvenes asesinados y clamaron por la caída del actual régimen.

Además, la gran turbulencia social se ha avivado debido a la inestabilidad política en un país marcado por décadas de conflictos y que, con un 20% de desempleo juvenil, hace que miles de jóvenes emigren cada día en busca de oportunidades.

Con el Parlamento reducido a cenizas y las calles tomadas por manifestantes, Nepal enfrenta ahora un escenario de incertidumbre en el que la frustración de su población joven se ha transformado en un movimiento de desafío abierto contra toda la élite política.