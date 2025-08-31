Un terremoto de magnitud 6,0 golpeó este domingo por la noche la región montañosa del Hindú Kush, en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según se indicó, el epicentro del sismo se ubicó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad.

El terremoto, que se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, ocurrió a las 23:47, hora local, según la información del organismo estadounidense.

Si bien aún no hubo informes inmediatos de víctimas ni daños, son solo noticias preliminares.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.