Un terremoto de magnitud 6,0 golpeó este domingo por la noche la región montañosa del Hindú Kush, en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Hay al menos 800 muertos y unos 2.755 heridos en las provincias de Kunar y Nangarhar, según cifras oficiales de las autoridades talibanes.

El epicentro del sismo se ubicó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, con una profundidad de 10 kilómetros, a las 23:47, hora local.

Afganistán se ve afectado frecuentemente por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.