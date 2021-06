La Cancillería informó que ya son 10 los argentinos desaparecidos luego del derrumbe de un edificio en Miami. Las cifras se fueron incrementando de acuerdo a los contactos de las familias con el Consulado argentino en la ciudad estadounidense. Por el momento, los casos más conocidos fueron el de un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos, precisaron fuentes diplomáticas.

Ocurre que Surfside, el vecindario donde se produjo la tragedia, es habitualmente visitado por argentinos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

Además, hay una joven argentina, cuya identidad no fue revelada, que vive en una de las Champlain Towers y su familia todavía se encuentra buscándola desde que se supo la noticia del derrumbe.

Ver también:

Según los protocolos a seguir en estos casos, al recibir el llamado de las familias que reclaman por sus parientes, la Cancillería argentina eleva la consulta a la Policía Local, que chequea cada nombre en las listas de personas desaparecidas y de ciudadanos que fueron derivados a los hospitales. Una vez cotejada esa instancia se establece la calificación para cada caso particular.

Rodrigo, un residente que vive en la zona, aseguró en diálogo con el canal de noticias TN que hay tres argentinos amigos suyos que se hospedaban en el edificio colapsado. También contó que los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban alojados en el complejo, pero se salvaron de milagro porque he ido a cenar. Fuentes diplomáticas confirmaron la versión.

Ver también:

El empresario radicado en Miami aseguró que en la noche del miércoles, cerca de las 21 estuvo cenando con la pareja de amigos y la niña argentinos que se encuentran desaparecidos. De hecho, afirmó que el departamento en el que se hospedaban eran de la propiedad de este residente.

“Ellos nos vienen a visitar todos los años. Llevaban un mes y medio acá y se estaban quedando en casa. Pero tuvieron la mala suerte de decirme ‘queremos quedarnos en el departamento de la playa’ y pasó lo que pasó”, relató Rodrigo.

El empresario contó que posee dos departamentos en ese edificio desde hace 22 años y que se enteró la noticia en medio de la madrugada por comentario de un amigo.

“Yo me enteré por un amigo, que me dijo por un mensaje de texto ‘Algo pasó, algo pasó'. Ahí me comunico con una amiga que vive en un edificio aledaño y ella me muestra un tweet donde se veían las imágenes del derrumbe”, afirmó.

Ver también:

Las refacciones en el edificio que se derrumbó:

Rodrigo afirmó que en los últimos meses se estaban realizando refacciones en diferentes partes del edificio y resaltó que había un problema de inundaciones en uno de los garages del lugar.

“Se estaban reparando el techo del edificio y los aires acondicionados. Yo sé que el garage estaba con una inundación. Puede ser que haya habido algún tipo de rajadura que haya horadado el hormigón”, explicó.

Por su lado, otra ciudadana argentina que vive a cuatro cuadras del lugar del derrumbe, Alicia Franchisena, detalló que cada 40 años, las autoridades ordenan controles estrictos de seguridad en todos los edificios de la ciudad.

“Yo alquilo departamentos. Acá esta todo muy regulado, a los 40 años se hace una inspección muy rigurosa de toda la estructura. Este edificio es del año 1981 y justo este año se cumplían los 40 años. Estimo que no se hizo el estudio que correspondía”, aseguró, en declaraciones a Radio Continental.

Franchisena, oriunda de Córdoba, contó que trabaja en el rubro inmobiliario y destacó que el precio de los departamentos del edificio derrumbado oscilan entre los 650 mil y los 3 millones de dólares, agregando que "es muy extraño que pase algo así acá porque los controles de seguridad de los edificios son muy estrictos”.

Por último contó que el personal del Community Center de Surfside se puso en contacto con hoteles cercanos para alojar a los residentes de los edificios aledaños, por temor a un posible nuevo derrumbe.

Fuente Infobae