En la noche argentina de este jueves, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, emitió un mensaje televisado donde informó que fuerzas especiales rusas lograron ingresar a Kiev.

En ese marco, expresó: "Nos hemos quedado solos, no veo quién este listo para pelear por nosotros". Además, señaló que murieron 137 soldados ucranianos desde que comenzó la invasión rusa.

Previo a emitir el mensaje, Zelenski decretó la movilización general de las tropas para intentar contener el avance ruso.

"Hoy pregunté a los 27 líderes de Europa si Ucrania será admitido a la OTAN, pregunté directamente. Todos tienen miedo, no contestan. Y nosotros no tenemos miedo, no tememos a nada", dijo.