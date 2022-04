La legendaria banda estadounidense de blues rock y hard rock, presenta una nueva versión de "La Grange" antes del lanzamiento de su álbum "Raw".

Los fans de ZZ Top recibieron con sorpresa una segunda entrega de "Raw", el disco que saldrá a la venta el 22 de julio a través de Shelter Records/BMG. La canción es "La Grange" y, al igual que las otras 11 selecciones del álbum, se grabó en el Gruene Hall de New Braunfels, TX.

"La Grange" es uno de los sellos distintivos del catálogo de éxitos de ZZ Top y se escuchó por primera vez en 1973 como parte de su exitoso álbum “Tres Hombres”. Como single, fue el lanzamiento más exitoso de la banda hasta ese momento y se convertiría en una canción emblemática del grupo durante casi cinco décadas.

La canción es una especie de homenaje a "The Chicken Ranch", un burdel de la vida real que estaba situado en la ciudad de La Grange, a sólo 88 millas de New Braunfels. "La Grange" anticipó la historia, escrita por Larry L. King, que fue la base del musical de Broadway “The Best Little Whorehouse” In Texas. La versión cinematográfica fue protagonizada por Dolly Parton en el papel de Mona Stangley, propietaria del célebre establecimiento. El difunto Dusty Hill recordó una vez: "Poco después de que se publicara el disco, lo censuraron, y yo fui por ahí y pasé mucho tiempo en Texas explicando a la gente que no teníamos nada que ver con eso".

Billy Gibbons señaló: "Ese lugar fue el escenario de muchos 'ritos de paso'", y añadió: "La frase final, 'But I might be mistaken', está inspirada en 'Peggy Sue Got Married' de Buddy Holly". Se trataba de un icono de la música tejana (ZZ Top) que celebraba a un antepasado (Buddy Holly).

Los temas de “Raw", incluida esta nueva versión de "La Grange", se grabaron en el transcurso de un día con la intención de mantener todo el proceso lo más simple y directo posible, un guiño a los primeros días de la banda. Billy F. Gibbons ejerció de productor y la ingeniería corrió a cargo de Jake Mann y Gary Moon. Estará disponible en vinilo de 180 gramos, CD y a través de plataformas digitales y se publicará "En memoria de Dusty Hill".

El lanzamiento del álbum Raw estará respaldado por Raw Whisky Tour de ZZ Top. La gira, que comenzará el 27 de mayo en San Diego, California, llevará a la banda al escenario en 100 fechas en todo Norteamérica. El título de la gira es un guiño tanto al próximo álbum como al reciente lanzamiento del whisky ZZ Top Tres Hombres de Balcones Distilling de Waco, Texas, una sabrosa mezcla de 100 grados de maíz azul tostado, cebada malteada y centeno.

