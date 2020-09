El programa Big Data Social, que se emite por la FM 102.3, entrevistó este sábado a la diputada nacional Gabriela Estévez. Dialogaron sobre la realidad política del país, la importancia de tener un proyecto claro e hizo mención a las amenazas que recibió tras denunciar a "El Presto".

"En un principio no me lo tomé demasiado enserio hasta que empecé a ver la tónica. Cuando llegaron las amenazas muy fuertes y violentas entendí que debía hacer la denuncia, fundamentalmente para visibilizar el clima de violencia política que estaba recibiendo", planteó.

Sobre esto, valoró la enorme reacción de repudio general que hubo ante esas amenazas y aclaró que las visibilizó "para generar conciencia y ponerle un freno". "La discusión salió del plano de lo político. Se está tornando como práctica esto de acosar a las mujeres de la política por las redes sociales e insultarlas", expresó.

Sobre el panorama legislativo actual, aseguró que el aporte solidario de las grandes fortunas, uno de los temas más discutidos, "genera polvareda y hay una voluntad de no querer discutirlo".

Por esto, dado que los sectores más concentrados se resisten, indicó que el Gobierno "está yendo en el camino correcto". "Debemos empezar a discutir la justicia social. Es muy inequitativo el panorama en términos de quiénes aportan y cuánto aportan. Estas discusiones son urgentes y necesarias", precisó.

Además, señaló que fue la pandemia la que visibilizó esas enormes inequidades.

Sobre la carta que firmaron 19 gobernadores y de la cual el gobernador Schiaretti no participó, Estévez remarcó que estos "son momentos en los que no se puede estar transitando los grises. Esos gobernadores marcaron qué país quieren y un posicionamiento político sobre los privilegios de la ciudad de Buenos Aires".

"Decir que no los habían contactado suena a una argumentación para evadir ese posicionamiento. El comunicado era muy claro. Que no haya acompañado esa decisión significa: o que no comparte el proyecto, o que no sabe que país quiere para todos los argentinos", dijo respecto al gobernador de Córdoba.