En el marco del asesinato de Lucas González en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el programa Es Por Acá dialogó con María del Carmen Verdú, abogada integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La letrada lamentó el hecho y también criticó el tratamiento de los medios apenas conocida la situación. Cabe recordar, que los primeros titulares planteaban un enfrentamiento, un tiroteo y un supuesto "delincuente abatido".

Esto, expresó Verdú, genera que quien lo lee "no está registrando que los policías mataron a una persona indefensa que no generaba peligro alguno. Más bien entienden que se sacaron de encima a alguien que si no te robó te iba a robar".

Por otro lado, también destacó que es importante para el caso el hecho de que el joven era miembro de las infreriores de un club de fútbol: "Si no hubiera estado el club probablemente no estaríamos hablando de este tema".

No es el primer caso de gatillo fácil, donde además se intenta plantar un arma. Estas situaciones se repiten incluso desde antes del retorno a la democracia. "Son prácticas ancestrales que se siguen reproduciendo", señaló la abogada.

Escuchá la entrevista completa acá: