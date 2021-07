Las acusaciones del Gobierno de Bolivia contra funcionarios locales y funcionarios de países de la región sigue creciendo al ritmo de las pruebas que viene exhibiendo la gestión del actual presidente Luis Arce.

Esta mañana, el ministro de Gobierno del Estado Plurinacional, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, afirmó en conferencia de prensa que el exembajador argentino Normando Álvarez García será uno de los acusados por el delito de tráfico ilegal de armas, junto a exautoridades militares y de seguridad de Bolivia.

Al respecto, Nada del Otro Mundo conversó con el actual embajador boliviano ante la ONU, Diego Pary Rodríguez, quien era Canciller al momento del golpe que sufrió Evo Morales.

"Vamos a dirigirnos a la justicia argentina porque creemos que existen actores argentinos que participaron y tuvieron una intencionalidad clara para desestabilizar al gobierno de Bolivia. Posteriormente avanzaremos en las denuncias internacionales", confirmó el funcionario diplomático en FM 102.3.

En el mismo sentido, Pary informó que el gobierno nacional tiene "interés en presentar una querella contra las personas involucradas" y no descartó que funcionarios argentinos integrantes de la gestión de Cambiemos puedan ser acusados.

Pary aclaró que hasta el momento "no tenemos certezas de que los cartuchos enviados por Argentina hayan sido utilizados en las masacres de Senkata y Sacaba". Pero aclaró que "el informe de la CIDH hace referencia a que se utilizaron cartuchos que normalmente no utilizan las fuerzas Bolivianas" y es por eso que el gobierno de Arce no descarta ninguna hipótesis, por lo que continuará investigando la injerencia de otros países de la región que habrían apoyado con logística y material militar al gobierno de facto de Jeanine Añez.

"El golpe no solo tuvo participación de actores políticos bolivianos sino también de otros países y de organismos internacionales", afirmó y apuntó especialmente contra Luis Almagro, titular de OEA con su denuncia de fraude en las elecciones de 2019, con la que se puso en duda la legitimidad de Evo Morales a nivel internacional.

"El documento que presentó Almagro no cumple ningún requisito para ser una auditoría. Y hasta hoy no se presentó un solo documento que pueda dar cuenta de un fraude en las elecciones de 2019", remarcó.

El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, señaló también en FM102.3 que aún no ha recibido nuevas pruebas al respecto. Sin embargo, remarcó que por el momento se ha ido "configurando en una semi-plena prueba sobre el involucramiento del ex presidente Macri en este contrabando y encubrimiento" que se refleja en la denuncia presentada la semana pasada y por la que se imputó a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, entre otros.

Rossi también apuntó contra Almagro como muestra de "una serie de acciones que se conjugaron detrás del derrocamiento de Evo Morales".