Luego de tres días donde el porcentaje de vacunados en Córdoba fue objeto de críticas por mostrar una aparente deficiencia en su alcance sobre la población, este miércoles la cartera sanitaria ofreció una conferencia de prensa para exponer los números oficiales de la campaña.

"De la población objetivo para la vacunación contra el coronavirus -que son las personas mayores de 18 años- 1.963.615 personas recibieron la primera dosis y 452.502 completaron el esquema", publicó el Ministerio de Salud. Esto representa el 71% de la población objetivo con al menos una dosis.

En comunicación con Nada del Otro Mundo, Gabriela Barbás ofreció mayores especificaciones y remarcó que "decir que sobran las vacunas o que los jóvenes no quieren vacunarse, es inexacto".

La funcionaria precisó que "por día se inscriben entre 20 y 22 mil cordobeses para vacunarse" mientras que son 400 mil los jóvenes cordobeses que aún no se han inscripto, según los registros del miércoles 21 de junio. "Hasta ayer el 23% de los mayores de 18 años aún no se habían inscripto en Córdoba".

Barbas explicó por qué es "inexacto" decir que en Córdoba los jóvenes no se están inscribiendo o que sobran vacunas a causa de la falta de anotados por que "no está abierta la inscripción para todas las personas mayores de 18, ya que no hay insumo suficiente"

"Las vacunas van llegando de manera gradual. Entonces, decir que sobran las vacunas o que los jóvenes no quieren vacunarse, es inexacto", expresó en comunicación con FM 102.3.

"Estamos en una desescalada de casos en los últimos 14 días"

El ministro de Salud Diego Cardozo por su parte habló con AM580 y ofreció un panorama alentador en cuanto al nivel de contagios que Córdoba expone en las últimas semanas.

"Estamos en una desescalada clara que venimos teniendo en los últimos 14 días. Los indicadores son muy favorables. Tenemos un 23% menos de casos que la semana pasada", explicó en Entre Nosotros Rebeca.