Las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días han puesto de manifiesto las dificultades de la presencialidad escolar con cumplimiento de protocolos. El propio gobierno provincial lo ha admitido al mismo tiempo que ha recomendado realizar “pausas activas” con ejercicios físicos para tomar temperatura corporal en las aulas.

Ante esta situación, los docentes comenzaron a discutir y oponerse a la presencialidad, incluso por fuera del propio gremio. "Más de 12000 burbujas fueron aisladas en el 65% de los colegios de la provincia. La cantidad de escuelas intervenidas en abril creció más de un 150% respecto de marzo. La vacunación no cubre ni al 40% de los docentes", dice uno de los comunicados de uno de los grupos de docentes autoconvocados contra la presencialidad.

Francisco Filippi, delegado escolar y miembro de la agrupación, habló con Nada del Otro Mundo: "Nosotros estamos planteando la necesidad de suspender las clases presenciales. En los hechos, tal como está planteada, la presencialidad tiene muchos problemas".

Según relató Filippi muchos docentes no estuvieron de acuerdo con el regreso a la presencialidad cuando así lo decidió el Consejo Federal de Educación, con la presencia de Walter Grahovac como ministro de Córdoba: "El Gobierno estableció una política de apertura a toda costa, con la mayor cantidad de actividades abiertas posibles, y nosotros creemos que la pandemia avanza por su cuenta. Nosotros como docentes no podemos permitir que se sigan dando contagios y se cobre vidas".

El problema es de toda la comunidad escolar. El padecimiento del frío se atraviesa como se puede: "Muchos colegios no tienen calefacción pero hay que mantener las ventanas abiertas. Hay chicos que están yendo al colegio con frazadas", afirmó el docente.

La falta de políticas públicas por parte del Gobierno provincial es el cuestionamiento de fondo que efectúan los autoconvocados: "No se vacunó a la mayoría de docentes, no hay un interés pedagógico, no hubo una política para garantizar este año la virtualidad".

Tras un año y luego de un 2020 en el que docentes y familias tuvieron que adaptarse a una virtualidad repentina, la falta de previsibilidad por parte de los gobiernos locales quedó al descubierto y no hay frazadas que la oculten.