Cancionero de Raly Barrionuevo - NDOM (02/11)

En otro nuevo fogón mañanero, Raly Barrionuevo musicalizó otro martes con su Cancionero en vivo desde los estudios de la FM102.3.

Para comenzar de una manera diferente, Raly nos contó sus sensaciones tras ver el documental "Montage of Heck" que narra parte de la vida del líder de Nirvana, Kurt Cobain. Así fue como arrancó con una versión de "Come as you are".

También hubo tiempo para repasar algunos temas de León Gieco, como "Bajo el sol de Bogotá" o "Pensar en nada".